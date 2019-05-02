港股開局好！有望打破五窮魔咒定係「幻覺嚟啫」？

港股於5月份首個交易日上漲245點，恒生指數收報29,944點，以點數變化計，為2009年之後「五窮月」最好開局，並一口氣收復十天及廿天移動平均線。瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘對後市樂觀，預期5月份恒指波幅介乎29,200至31,000點。事實上，《東網》統計顯示，過去十年恒指5月「首日效應」的應驗率高達九成，即首日表現與全月走勢同步。



美國聯儲局為減息預期降溫，加上有報道指中美可能於下周五(10日)宣布達成貿易協議，恒指周四(2日)開市微跌56點後迅速反彈，午後漲幅更擴至268點，高見29,967點。國企指數則窄幅上落，全日高低波幅僅72點，收市微升14點，報11,556點。港股總成交717億元，為今年1月3日之後最少，沽空額只有93.54億元，沽空比率13.09%。



友邦保險(01299)及領展(00823)周四齊齊破頂。中國銀保監近期擬推出十二條銀行業保險業對外開放新措施，消息刺激友邦股價曾飆4.69%，高見83.7元，收市仍漲4.13%，報83.25元，收市及盤中均創新高。領展股價亦創上市新高，最多曾漲3.93%，高見95.1元，收市仍漲3.83%，報95元。



邵志銘表示，該行給予恒指的3個月目標為30,500點。他又說，現時只是健康整固階段，不見大戶大舉沽貨，反而不少私人及機構投資者尚觀望，港股還有未釋放的購買力。他又直言，投資者不必急於「食胡」，如沒有重大不利消息，當大市下調3至5%可以入貨。



他又解釋，港股市盈率依然不昂貴，未來數月中國經濟數據可望繼續呈強，而且市場對企業盈利的預測依然低，因此或有驚喜。他又相信，國際油價與美元進一步上漲空間有限，不會對新興市場構成顯著風險。他認為，A股下行壓力已經有所紓緩，滬綜指上望3,400點，內地利率近期亦有所上升，因此內險股可看高一線，汽車與家電股則可望受惠樓市穩定與內地刺激經濟的政策。



招銀國際發表策略報告指出，儘管有傳媒報道中美冀於5月底或6月初簽訂貿易協議，但相關成果料已大致反映，投資者要慎防兌現後出現獲利回吐。今年來恒指已累漲14.9%，預測市盈率已由年初不足10倍升至11.5倍，略高於近七年平均水平，估值再升空間有限，加上內地寬鬆政策預期降溫，「五窮六絶」的傳統淡季或令港股回調壓力增加。



不過，該行表示，若中美短期內能達成貿易協議，企業盈利預測有可能觸底回升，有助限制港股回調幅度，建議減持基本因素欠佳及倚賴政策支持的行業，例如汽車、家電及內房股，看好首季業績良好的內銀及內險股，處於行業增長周期的設備和機械股，以及政策不明朗有望消除的教育股。



時富資產管理董事總經理姚浩然同樣樂觀，指目前美息「不加不減」對股市最有利，美匯指數升至98水平再漲空間有限，相信不會觸發資金大規模流出新興市場。他又稱，內地經濟增長尚未穩固，中央料不會大幅收緊流動性，而且內地減稅降費措施的效益料下半年顯現，認為投資者對後市無需太悲觀。



他又說，儘管去年第四季港股曾急跌，但恒指保力加通道月線圖的中軸一直向上升，故認為去年的跌市只是調整市而非所謂熊市，因此只要恒指守住於中軸28,700點樓上，可繼續看好。他又稱，即使5、6月港股可能有調整，但相信幅度不會太大，恒指短線料於29,500至30,100點間反覆，倘29,500點失守，則或向下回補29,100至29,200點裂口，但相信稍後時間仍有望再突破今年高位約30,300點。投資者可選擇低吸較強勢的指數成分股，看好國際金融股及科技股。



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