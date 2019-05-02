新股專輯：北控水務旗下北控城市資源申主板上市

北控城市資源遞交主板上市申請，海通國際及星展為聯席保薦人。初步招股文件顯示，北控水務(00371)持有北控城市資源上市前約35%股權，恒富控股(00643)主席李海楓持股1.81%。



北控城市資源主要從事環境衛生服務及危險廢物處理服務。按2018年收入計，該公司是第四大私營環境衛生服務供應商，截至去年底止手頭共有106個環境衛生服務項目及9個廢物處置項目。



於去年度，北控城市資源持續經營業務收入達22.11億元，按年增加1.42倍。期內扭虧為盈，錄得溢利2.15億元，對比2017年度為虧損4631.7萬元。



另外，多家公司重遞上市申請，包括新加坡及馬來西亞起重服務商亞洲機械、內地房地產發展商海倫堡及本地建造業分包商銀濤控股。

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