新絲路文旅擬註銷派生持股　周五復牌

新絲路文旅(00472)公布，早前曾與派生科技訂立買賣協議，收購深圳市你我金融信息服務有限公司控制權及全部經濟權益，代價為14.12億元，以發行代價股份方式償付。



在交易條款中，派生須促使你我金融獲得監管當局的備案及許可。惟公司指出，派生的控股股東因其業務(與集團並無關連)涉嫌非法取得公眾存款而被中國相關監管機構採取強制措施。



而據中國法律顧問提供法律意見，你我金融已無法符合申請及取得備案許可的資格，故公司有權要求派生科技放棄代價股份，並交由公司予以註銷。公司亦行使了相關權利，向派生科技發送該通知終止可變動權益實體合約及註銷代價股份(即股份回購)。



由於公司最大股新華聯及一致行動人士合共持有19.86億股，相當於公司已發行股本約46.24%。因此，新華聯一致行動人士持股比例將因股份回購而增至61.89%，並有責任就尚未由其擁有或同意收購的股份提出全面收購建議。



新華聯將根據收購守則向執行人員申請清洗豁免。另外，公司亦已向聯交所申請，股份自2019年5月3日上午9時正起恢復買賣。



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