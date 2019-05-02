特朗普欽點聯儲局理事人選：我不是「Yes man」

外國媒體報道，美國總統特朗普有意提名為聯儲局理事的經濟評論員摩爾(Stephen Moore)表示，他將「全力以赴」爭取支持，又指如果他能夠達到參議院銀行委員會的聽證會這一步，相信他能贏得一些民主黨人的票。



摩爾指他最大的盟友是總統，預計特朗普將在三周內正式提名他為美聯儲理事。



一些參議院共和黨人對摩爾過去貶低女性的作品表示擔憂，他稱對自己寫的一些專欄感到尷尬和抱歉，但同時淡化事件，指經濟增長將比他15年前寫的「一些不明智的事情」更重要。



由於他曾任特朗普競選團隊的經濟顧問，一些參議員質疑他是否足夠獨立性。摩爾大派定心丸，指他自己亦不同意特朗普呼籲美聯儲應減息1厘及恢復買債。



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