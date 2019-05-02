金管自爆舊年十級颱風「山竹」　險吹冧「轉數快」！

一提起舊年十號風球「山竹」，相信大家仲心有餘悸。但原來打風當日係全天候轉帳平台「轉數快」啟動禮嘅前夕，搞到香港金融管理局管理層心慌慌，要急急決定狂風暴雨底下係咪要如期啟動。



金管局一篇《轉數者們》嘅專題文章中，金融基建發展處主管黎巧兒憶述，當時擔心如期啟動時，不同機構嘅員工要冒住風雨返工，但係「延期啟動可能需要更加多人手添」！



金管局金融基建發展處項目總監李國雄解釋，貿然改期可能變得更加複雜！因為各個機構喺轉數快啟動前已經完成前期準備工序，延期啟動猶如拆散已搭好舞台，之後再建造一樣。權衡輕重後，轉數快按原定日期正式開通，為香港支付系統揭開新篇章。



事實上，轉數快推出後迅速普及，一班金融基建發展處職員功不可沒！當時測試轉數快嗰陣，為咗第一身用家體驗，該處職員幾乎下載晒所有轉數快參與者嘅手機App，甚至特登到銀行開新戶口或重啟塵封N年嘅帳戶。而實測「共用二維碼」時，職員用過真金白銀，捐錢畀慈善機構，試驗收款效果，認真敬業！



轉數快嘅出現，某程度上亦揭開咗金融基建發展處嘅神秘面紗。李國雄話，過去廿年無論點解釋喺金管局嘅工作，囝囝都似懂非懂，但前幾個月一提轉數快，阿仔就即刻明白，終於知道爸爸返工係做乜！

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

