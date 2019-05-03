歐股收市個別發展　福士汽車急漲逾3%

歐股收市個別發展。英國富時100指數收報7,351點，跌33點或0.46%；法國CAC指數收報5,538點，跌47點或0.85%；德國DAX指數收報12,345點，升1點或0.01%。



德國3月份零售銷售按年下跌2.1%，瑞士3月實際零售銷售按年跌0.7%。



個股方面，德國福士汽車首季調整後經營利潤48億歐元，高過預期；股價全日升3.68%。



法國巴黎銀行首季淨利潤19.2億歐元，低於預期；期內，固定收益、外匯及大宗商品(FICC)業務收入增長3成；股價收漲1.16%。



荷蘭國際集團首季度基礎稅前利潤15.8億歐元，市場預期16億歐元；股價跌近0.5%。



殼牌1季度經調整利潤53億美元，預期為45.2億美元；股價升0.4%。

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