古勝：資金輪動　轉捧內需股

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，早前提過，內地股市及日股休市，大戶隨時趁低成交時推高港股，果然喺周四港股復市便出手。外媒有消息指，中美貿易協議「有可能」於下周五正式公布，市場憧憬有望帶來突破，恒指周四幾乎由頭升到尾，最終升245點收報29,944點，主板成交得714億元。



不過，港股係咪咁好景，其實又未必，起碼啱啱公布的香港首季本地生產總值(GDP)按年僅增長0.5%，遠遜預期。到底「低增長」會否成為常態，係一個需要深究的問題，而市場氣氛會唔會受影響又係另一問題。



另外，睇番周四個市，單係友邦保險(01299)已升4.1%，其實已推高恒指120點，再加埋隻滙控(00005)、港交所(00388)、中國平安(02318)、領展(00823)及騰訊(00700)五隻藍籌一共貢獻108點，即係上述六股已推升恒指228點！



板塊方面，部分內需股周四起動，好似維他奶(00345)、蒙牛乳業(02319)、康師傅(00322)、青島啤酒(00168)及雨潤食品(01068)分別升3.7至12%不等。市場又唔係有新利好消息，所以似係資金趁氣氛好轉伺機炒一轉多啲。目前值唔值得追？又係要睇番基本面。



當然，內需股幾時都話係中線投資組合不可缺少的一員，事關外資進入A股市場，買內需可謂最穩陣之選，而隨着外圍一眾世界指數增加A股比例，大戶亦要順勢增持內需股。更重要一點係，推動內需消費增長乃主要國策，相關板塊前景值得看高一線。



以圖論勢，維他奶、蒙牛、康師傅及青啤走勢同樣不俗，惟從估值作考慮，四者往績市盈率分別為74倍、33倍、26倍及43倍，睇落都唔叫平，未來盈利增長表現能否「稱職」並支持股價再上一層樓，相信要從日後公布的業績去找答案。



若然已持貨者，股價一旦跌穿升軌支持，就必須先行止賺/止蝕；反之，未持貨者就算有膽高追，亦建議先忍忍手，候回調吸納。



此外，物業管理股又再發威，中海物業(02669)、奧園健康(03662)、彩生活(01778)以及碧桂園服務(06098)均升逾3%，整體表現唔錯。從行業分析，阿爺早前重申「房住不炒」言論，惟物管股其實不太受樓價上落影響，加上普遍有作為內房的母公司在背後支撐，業務有一定保證。既然資金重新押注，看官亦可搵番隻心水股炒吓。

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