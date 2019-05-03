黃國英：熱衷八卦話題　無助投資

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，最近五窮六絕以及秋官效應，成為不少財經傳媒的主要話題。其實是相當無聊，人生已經經歷過許多個5月，而秋官亦算是多產的藝人，如果不是刻意翻查紀錄，根本記不起有甚麼特別重要的戰役，是和5月及秋官有關。



真正關鍵的事情，不必用心去記住，也可以講出決策的過程，以及對人生的影響，例如同輩有大部分人慶幸當日如何下定決心要上車，今日才不用為交租去頻撲。又譬如選股死坐騰訊(00700)、領展(00823)及維他奶(00345)等，為基金長期表現打好基礎，當時的理據，到現在依然歷歷在目。



財經傳媒捨本逐末，是市場文化使然。真正長線投資高手，是不會太在意傳媒報道的故事，會留心的目標讀者，都是將買股票當成賭博的投資者，關心下幾個巴仙的上落，一生隨波逐流，自然就會喜歡五窮六絕及秋官效應的話題。



各師各法，也沒有太大所謂，只不過純靠短炒而有卓越戰績的投資者，實在未見過幾個。所以閣下如果是新近才開始對投資感興趣的話，還是捨難取易，集中思考有甚麼商業模式值得投資，可以成就未來十年的好股，好過被大眾閱讀的口味牽住走。



其實傳媒生態也開始有改變，明顯愈來愈多長線投資的推薦，以及相關的統計，似乎經歷過一跌一升之後，讀者開始變得實際，對於無營養的八卦話題，興趣開始不大，想要真正行得通的理財態度及方法。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，基金持有騰訊、領展及維他奶)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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