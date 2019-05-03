東方明珠小股東獲准告公司高管失職

黃坤曾擔任主席、現擬賣盤的東方明珠石油(00632)，去年10月遭持有約4%股權的股東鍾鏗入稟高院，指公司當時主席樊麗真(現為副主席)和執行董事鄧有聲兩人失職，可能影響公司上市地位，故向法庭申請准許他以公司名義提出衍生訴訟，以向樊、鄧兩人索償。高院昨准許鍾氏的申請。



法官昨在庭上表示同意鍾氏部分觀點，認為樊、鄧二人有可能違反責任。而由於未來訴訟涉及公司支付法律費用，法庭實有需要知道公司的財政狀況，故法官下令公司須於28日內提交目前財務狀況，以及今年7月至明年6月的財務預測。



記者致電東方明珠，查詢公司高級管理層面臨被控告的回應，惟至截稿未獲回覆。



去年10月鍾鏗的入稟狀附有準備用來控告樊、鄧的申索書，當中對二人提出多項指控，包括東方明珠出現財困時，樊、鄧二人仍然堅持把辦公室搬到尖沙咀商廈，增加公司的開支。



鍾氏當時的申索書又指，樊氏去年6月曾建議公司配售股份籌資，以用來償還公司債務，但事後又擱置該計劃。而去年8月初，公司看來無法向員工支薪時，二人拒絕接納鍾氏提供的有條件貸款，導致遭拖欠薪金的員工往勞工處投訴，事件更被廣泛報道。



另外，董事會去年委任了四名董事，鍾氏認為他們欠缺相關資歷和經驗，其中一名獲委任的獨立非執行董事，更只是一名廿歲的大學畢業生。



法官昨日亦指，東方明珠委任一位沒有工作經驗、廿歲剛畢業的人士擔任公司的獨立董事，涉及到企業管治問題，故會將本案判詞交一份副本予港交所(00388)供參考。



事實上，東方明珠負面消息不絕，其3月底時公布的去年全年業績，錄得股東應佔虧損5,841.5萬元。這不僅是該公司連續兩年錄得虧蝕，而且於過去10年中，有8年業績錄得虧損。



另外，該公司繼去年擬出售公司控股權予北方石油失敗之後，本年4月宣布向新華石油及樊麗真全資擁有的Noble Pioneer Limited合共配售90億股新股，相當於東方明珠經擴大後股本約73.49%。換言之，該公司有機會再度易主。



案件編號：HCMP1795/2018

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

