郭家耀：新地具長線吸納價值

正榮金融業務部副總裁郭家耀在東方產經「專家點評」專欄表示，美國聯儲局經過一連兩日議息後，一如市場預期宣布維持利率不變，維持聯邦基金利率在2.25至2.5厘。會後聲明表示，局方在利率決策問題上將保持耐心，並表示美國經濟以穩固的速度維持增長，勞動力市場表現強勁，就業人口一直在穩健地增長，失業率保持在低水平。整體通脹和核心通脹都下滑，處於局方目標2%的下方。



雖然美國總統特朗普日前發文，再次批評聯儲局的利率政策，呼籲局方減息100個基點，並實施大規模量化寬鬆。不過，聯儲局主席鮑威爾於議息後記者會表示，目前的貨幣政策合適，加息與減息的可能性同樣存在，利率或較長時間維持在現水平。



此外，對於縮減資產負債表計劃，聯儲官員有討論到資產負債表的長遠資產組合，相信在今年稍後時間，將重新討論所持資產的到期時間問題。最新的聯邦基金利率期貨顯示，市場仍預期今年底前有一半機會減息，預期加息的機會是零。



由於市場預料息口將長時間持續低企，資金再次尋找出路，香港房地產市場尤其明顯。年初市場普遍看淡本港樓市，認為有10至20%下調空間，但經過聯儲局暫停加息後，本港樓價已明顯轉向，市場預測亦紛紛轉樂觀。



中原城市領先指數CCL最新報183.19點，按周上升1.56%。新春後樓市重新進入上升階段，整體樓價持續向上，並逼近歷史高位。



不過，地產股近日並未受惠樓價上升消息，股價跟隨大市有所調整，應該是理想入市機會。以土儲規模及盈利質素而言，新鴻基地產(00016)應屬行業首選。公司屬香港擁有最多土儲的發展商，最能受惠於本港樓市持續上升的好處。



新地亦有多個新商場陸續落成，以其良好商業物業的管理能力，將可帶來穩定並持續增長的經常性收益，支持派息增長。目前股價較資產淨值有四成折讓，股息率接近4厘，不失為理想長線吸納的水平。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀(本人沒持有上述股份)

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