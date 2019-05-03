袁沛儀：憂減息　澳紐元偏軟

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，澳洲及新西蘭儲備銀行下周議息，參考近期通脹明顯回落，加上就業市場未見明顯改善，料支持兩國提早減息，澳元及紐元技術反彈後將繼續下行，估計分別下試0.6870及0.6570。



歐元區將公布通脹數據，參考消費信心指數自2018年初回落至今，料通脹沒有升溫壓力，繼續支持歐洲央行傾向寬鬆貨幣政策。技術上，歐元仍然在1月中以來形成的下降軌內行走，料下望1.1110。至於英國，脫歐程序膠着，料英鎊短線無方向，在1.28至1.3110區間整固。



美國將公布失業率及非農職位數據，不過就業市場近季尚算穩定，料結果與前值相若。加上外圍匯價普遍偏軟，料支持美匯指數反覆上試98。



美股再創新高，利淡一眾避險資產，料金價重返1,260美元；美元兌瑞郎反覆上試1.0240。日圓在日本處於長假期下交投淡靜，料美元兌日圓只見波幅，在110至113.40區間上落。



受特朗普言論影響，油價略跌穿1月中以來形成的上升軌，惟後市仍要觀望油組及俄羅斯會否於6月落實減產，料58美元見短線支持，而美元兌加元小幅上試1.3520。

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