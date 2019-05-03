東方日報B1：港首季GDP十年最衰　僅增0.5%遠遜預期

受累中美貿易戰，環球不明朗因素趨增，加上內外需求減弱，拖累香港今年初經濟表現異常衰弱。香港首季本地生產總值(GDP)按年僅錄得0.5%增長，遠遜市場預期的1.9%，連續兩季低於10年平均經濟增長2.8%，並為2009年第3季之後最低！然而，經濟師普遍預期，隨着中美有望達成貿易協議，第2季香港經濟表現可望回穩，按年增長或重拾1.2%以上。



雖然今年首季的香港經濟增長創下近10年新低，但按季仍增長1.2%。政府發言人解釋，期內經濟偏軟，是受環球經濟疲弱及外圍不利因素拖累，期內本地固定資本形成總額按年下降7%，連跌兩季，意味投資明顯收縮，而貿易表現亦未如理想，貨物出口按年下降4.2%。



儘管首季本地股市及樓市復甦，惟受累去年同期高基數拖累，今年首季的私人消費開支的按年增長僅為0.1%，僅服務輸出及政府消費開支的表現則相對較好，分別錄得1.4%及4.5%增長。



星展銀行(香港)經濟師謝家曦直指，香港首季經濟表現疲弱，遠遜於該行預期，但他對第2季經濟表現仍然樂觀，預計增長可回升至1%以上。他認為首季投資支出回軟，主要受首兩個月樓市下行拖累，不過近月市場氣氛轉趨熾熱，相信可支持第2季投資表現回穩。



出口方面，他相信短期內中美有望達成貿易協議，將利好香港貿易表現。若美國能撤銷對中國加徵的貨品關稅，更可進一步提振出口，預計第2季的香港貨品出口表現或重返正數。但受到商戶早前因擔心貿易戰而「趕出口」的影響，去年首3季出口基數偏高，他相信要待今年第4季，出口表現方能明顯復甦。



事實上，香港貿易前景隱憂不少，隨着大量廠房移至東南亞國家，加上內地其他港口加入競爭行列，謝家曦預計未來香港貿易表現將會持續走下坡。他指由2012年起，香港進出口貿易及批發業的勞動人口數目正不斷下降，意味行業正在萎縮。



華僑永亨銀行經濟師李若凡則展望，香港第2季受惠內地經濟復甦，而本地股市及樓市回暖造成財富效應，可望帶動零售業及投資支出增長。高鐵及港珠澳大橋落成，加上人民幣匯價靠穩等因素，料次季旅遊業亦能做好，第2季經濟增長將會高於去年末季的1.2%。



本地投資支出連續兩季倒退，反映市場對環球不明朗因素亦存在憂慮，大新銀行(02356)經濟師溫嘉煒表示，若香港利率上揚，亦有機會抑制投資意欲。他料香港全年經濟增長僅得1.9%，較樂觀的話則可望達到2至3%增長的港府預測範圍。



香港經濟急放緩，市場憂慮失業率會因而惡化。李若凡認為，儘管失業率或會輕微上揚，但不擔心會有裁員潮出現。



合眾人事顧問總經理蘇偉忠則表示，未來會否惡化至凍薪、減薪、甚至裁員，將視乎環球經濟情況發展。他指較高危的是製造貿易行業，特別在1月時中美貿易戰白熱化，看到有零星的廠商收縮業務或結業。



安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍亦認為，談論裁員潮仍然是言之尚早，但今年就業市場有別往年，因通常農曆新年後會見到明顯的轉工潮，僱主的招聘意欲和打工仔的轉工意欲仍然低企，打工仔的加薪幅度亦未算理想，大概加薪約1至3%，而凍薪情況則增加至兩成左右。

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