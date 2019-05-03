Beyond Meat美首掛高開84%

美國人造肉初創企業Beyond Meat周三招股價上限25美元訂價，集資2.41億美元。該公司獲星級投資者包括微軟創辦人蓋茨及影星里奧勒度狄卡比奧撐腰，股份周四在納斯達克正式掛牌，第一口價報46美元，較招股價高84%。



是次上市Beyond Meat發售963萬股，由於市場反應熱烈，招股價範圍由原先19至21美元，調高至23到25美元。以招股價計，公司市值約15億美元，市銷率約15倍。



由於消費者愈益注重健康、動物權益及環保，人造肉近年愈來愈受歡迎。截至一月五日為止的一年，美國超市售賣的人造肉按年急增19.7%至8.78億美元，相對全球每年7,000億美元的加工肉市場，潛在發展空間很大。



Beyond Meat的產品已在全美超市發售，並且可在愈來愈多餐廳如TGI Fridays找到蹤影。與此同時，該公司繼去年進軍歐洲後，今年將拓展亞洲市場。不過，公司的競爭對手亦不少，包括同樣是人造肉初創企業的Impossible Foods。



顧問公司Food Strategy Associates行政總裁Robert Lawson認為，若Beyond Meat能發揮國際化的潛力並顯示賺錢能力，其估值「完全合理」，但亦指該公司必須擴大產品種類。

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