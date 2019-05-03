美股收市：道指挫122點　連跌兩日

投資者消化聯儲局議息結果，並等候周五美國非農就業數據，華爾街股市全日受壓。道指收報26,307點，跌122點或0.46%，連跌兩日；標指收報2,917點，跌6點或0.21%；納指收報8,036點，跌12點或0.16%。



券商Canaccord Genuity股市策略員Tony Dwyer認為美股出現超買，將出現輕微調整，但料幅度不多於5%。他又指該行的2,950點標指今年目標過於保守，若大市調整3至5%，將是低吸資訊科技、金融及工業股的良機。



個股方面，美國晶片生產商高通透露，該公司可從上月與蘋果公司(Apple Inc.)達成的專利和解協議，獲得介乎45億至47億美元。高通股價全日升0.89%。



電子支付公司Square預測今季收入只介乎5.45億至5.55億美元，低過預期的5.556億美元，股價收市急挫8.02%，收報67.74美元。



美國人造肉初創企業Beyond Meat周三招股價上限25美元訂價，集資2.41億美元。該公司股價全日急升163%，收報65.75美元。



數據方面，美國勞工部公布，當地上周首次申領失業救濟人數維持在23萬人的兩個月高位，並高過預期的21.5萬人。

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