特朗普欽點兩名聯儲局理事人選　全部退出！

美國總統特朗普在社交媒體宣布，他心儀的經濟評論員摩爾(Stephen Moore)決定退出聯儲局理事提名。在上周一，他另一位有意提名為聯儲局理事的Herman Cain亦宣布退出提名。



特朗普周四宣布，摩爾決定退出聯儲局理事提名，並指摩爾是位傑出、支持經濟增長的經濟學家，也是一位真正的好人，支持減稅和削監管政策，而上述兩項政策產生了沒有通脹壓力的美國繁榮經濟。特朗普稱，已經邀請摩爾繼續與白宮合作，進一步促進美國的經濟增長。



摩爾退選的決定頗為突然，因為在特朗普在社交媒體發帖之前不到兩小時，摩爾還在接受美國各大主流媒體的群訪時稱，不懼美國國會參議院個別議員的反對，仍將全力以赴。



據外媒透露，摩爾透過公關公司解釋稱，退出提名過程是因為外界對他無情的人身攻擊，令其和家人無法再忍受下去，坦言「再堅持三個月對我們來說太難了。」



外媒早前分析稱，目前至少有6位美國共和黨參議員表示不支持摩爾當選聯儲局理事，共和黨在參議員擁有53個席位，若想贏得對聯儲理事的任命聽證，在假設沒有民主黨人支持摩爾的前提下，最多只能有3位共和黨議員投反對票。



值得留意的是，特朗普在最近一個月裡有意提名擔任聯儲局理事的兩名人選，全部都已經主動退出了提名過程。



於上周一，特朗普宣布，Herman Cain不讓特朗普提名他加入聯儲局理事的職位，並指會尊重Cain的意願，又強調Cain是偉大的美國人並非常愛國。



事實上，此前已經有4名共和黨參議員反對特朗普提名Cain出任聯儲局理事，理論上斷絕了國會批准可能性。如果民主黨參議員全投反對票，則他將無法通過參議院的提名確認程序。



目前聯儲局7個理事席位還剩兩個空缺，每位理事任期14年，在任期間是公開市場委員會(FOMC)貨幣決策會議的固定票委，對該局政策具有很大影響力。最新的兩個理事空缺可以分別任職到2024年1月和2030年1月。

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