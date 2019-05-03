【市前重點睇】道指收跌122點　油價急挫2%

●美匯指數升至97.8水平，離岸人民幣(CNH)企6.74，港匯企7.843，圓匯於111.52水平上落，歐元跌至1.117，英鎊稍回落至1.3032。金價考驗1,270美元關。油價急挫2%，布油跌至70.7美元，紐油企61.6美元。道指期貨上升。



●白宮發言人桑德斯表示，在下周的經貿磋商之後，美國總統特朗普與中國國家主席習近平將決定是否會面，以敲定貿易協議。



●道指收報26,307點，跌122點或0.46%，連跌兩日；標指收報2,917點，跌6點或0.21%；納指收報8,036點，跌12點或0.16%。 https://bit.ly/2GZyr6J



-以招股價上限25美元訂價的美國人造肉初創企業Beyond Meat，首日掛牌急飆163%，收報65.75美元，創2000年以來美股市場最佳新股上市首日升幅。



-曾堅持不買亞馬遜股票的巴菲特、提早披露旗下巴郡買進亞馬遜，並將會在本月稍後出爐的13F文件中呈現。亞馬遜股價盤後升1%。



●港股ADR指數收報29,757點，跌187點或0.63%。



●美國10年期國債孳息率升4.14點子，報2.5414厘。



●特朗普宣布，其擬提名的經濟評論員摩爾(Stephen Moore)決定退選聯儲局理事。他另一位有意提名的Herman Cain日前亦宣布退出。



●美國上周首次申領失業救濟人數維持在23萬人兩個月高位，預期21.5萬人。



●紐約期油收報每桶61.81美元，跌1.79美元或2.81%，創1個月低位；布蘭特期油收報每桶70.75美元，跌1.43美元或1.98%。



-傳美國考慮對伊朗出口實施更廣泛制裁，以阻止該國從石化產品到消費品的出口。



●紐約期金收報每安士1,272美元，跌12.2美元或1%，創自去年12月24日以來收市新低。



●英國富時100指數收報7,351點，跌33點或0.46%；法國CAC指數收報5,538點，跌47點或0.85%；德國DAX指數收報12,345點，升1點或0.01%。 https://bit.ly/2VGrTlx



●英倫銀行一致通過維持基準利率0.75厘，量化寬鬆(QE)規模亦維持4,350億英鎊不變。



-英倫銀行行長卡尼表示，如果英國成功平穩推進脫歐進程，央行準備以快於市場預期的步伐加息。



●德國央行行長魏德曼表示對德國經濟前景有信心，敦促歐洲央行推進退出非常規貨幣政策。



●全球央行第1季購入黃金總量145.5噸，比去年同期增長68%，為2013年以來最高；以俄羅斯和中國為首。



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