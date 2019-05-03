美國第1季度生產率大增3.6%　勞動力成本下降

美國第1季度非農生產率增速為4年多來最快，壓低了勞動力成本，並暗示通脹可能保持溫和。



美國勞工部數據顯示，第1季度衡量每個工人每小時產出的非農生產率增長3.6%，為2014年第3季度以來最快增速、並超過市場預期增長2.2%。去年第4季度數據則下修至增長1.3%，前值為增長1.9%。同時，第1季度單位勞動力成本下降0.9%，去年第4季度為上漲2.5%。



分析指，生產率能否保持這種增速，可能需要更多時間才能判斷；事關當前經濟擴張週期，生產率一直呈現較低增長，2007年到2018年平均僅為1.3%。



聯儲局主席鮑威爾周三(1日)表示生產率部分受到技術發展的驅動，很難預測。同時表示，物價壓力下降可能是暫時性，預計通脹將回升聯儲局2%目標。



一些經濟學家認為，生產率勁升在一定程度上是由聯邦政府35天的部分停擺造成，這導致今年第1季工時增速降至3年多來最慢水平。



巴克萊駐華盛頓分析師Blerina Uruci表示，一個季度並不構成趨勢，預計生產率增長不會維持在當前水平，但增幅向1.5%至2.0%逐步轉變看來似乎是合理的。





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