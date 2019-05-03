【股民熱話】同一隻「雞」　點解內地可賣貴香港幾成？

反映AH股價差的恒生AH股溢價指數，由去年12月低位114.94回升至4月中旬高位見127.12，幾乎平了去年10月的高位，但與2015年A股大時代時的高位154.11仍有一段距離。唔少缸邊友都有個疑問，點解同一家公司的股份，喺內地可以賣貴幾成？A股升帶動AH股價差擴闊，點解H股炒唔起？



要解開呢個謎，首先大家要了解吓，A股市場的特性。由於內地資本市場尚未完全開放，這些年A股市場都是以散戶為主導，其特點是資金缺乏出路，亦對不重視股票估值研究，單憑題材、傳聞、概念就可以盲炒到出神入化，最後股價化整為零的例子，多不勝數。



所以，要研究AH股差價，首先要明白，兩地投資者的風險偏好和投資理念大不同，A股估值好多時會有非理性的估值，不等於H股就要跟着升。用一個非理性的A股估值，來投機跟進其在相對成熟如香港股市掛牌的H股博跟炒或追落後，顯然容易對號入座，多半要敗興而歸。



其次要注意的是，A股股價急升，好多時與基本因素無大關係，基金「圍飛」的情況普遍之下，股價狂飆，不等於那班願意付「水魚價」追入A股的內地投資者，會來炒H股追落後，謹記這畢竟是兩個不同的市場。就例如今年2月中旬股價由5.7元人民幣炒到上3月上旬高位見12.89元人民幣的中國人保(601319.SH)，其在港掛牌的H股(01339)，同期由3.2元炒到上3.85元就止步，諗住其H股升幅落後追入，其A股現價都仲有8.59元人民幣，可其H股現價已跌回起步位，顯見不問究竟炒AH股價差，代價不菲！



就打個比喻，同一隻「雞」，內地賣貴香港幾成，皆因內地對「雞」需求大，不理好壞，高高溢價都有人搶；可香港選擇甚多，想食好嘢不獨食「雞」，正常的供需關係之下，「雞」價可享有溢價、抑或平水甚至折讓，就取決於其質量高低。



所以，當有投資銀行發表報告，指AH股價差擴闊，可以憧憬北水會南來炒起H股，難免令人聯想到，會否別有用心！事實上，一段頗長的時間證明，AH股差價的參考作用並不大。在香港，專業投資者與散戶的比例相對A股平衡，股份的估值取決於企業的盈利前景和管治表現，故可以見到，不少在港上市的H股，交投不多。九成多的是A股較H股存溢價，最高的溢價超過五倍。若然差價真的代表機會，難道外資們都有錢唔賺嗎？



所以，投資H股，還是取決於公司本身的估值水平，多於其A股的表現。那AH股的價差是靠A股跌還是靠H股升來消失？也許隨着內地加快開放資本市場，外資持份增加，散戶的佔比下降，會令A股估值趨於理性，從而推動兩地AH股收窄價差。當然，一天人民幣未全面自由兌換，AH股存在適度價差，也許是無可避免的。



那面對AH股差價可觀，何解公司不選擇減持或增發高估值的A股，套現來港增持低估值的H股甚至進行私有化？也許以目前內地的監管環境，不容許H股公司在兩地魚缸明目張膽玩財技圖利，那AH股價差亦只得繼續存在，並隨着內地資本市場加大開放力度，慢慢、慢慢逐步收窄。



東方產經專欄作者司慕渢

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