【即市分析】買一手揸一年贏一個開　邊隻股份咁堅？

東方產經專欄作者桃桃：市場憧憬內地通脹回升，帶動食品加價，內需股近期備受追捧，蒙牛乳業(02319)、澳優乳業(01717)周四(2日)齊齊破頂；康師傅控股(00322)及統一企業(00220)亦重拾升勢。而主足香港市場，正積極拓展內地市場的維他奶國際(00345)，昨日股價再度升穿40元關口，即市創出41.3元的歷史新高。



維他奶品牌一向廣為港人熟悉，近年更成功打入內地市場，截至去年9月底止中期多賺30%，其中內地業務經營溢利增長逾四成，成為表現最好的市場，亦成為股價上升的催化劑。



該股在去年4月底股價20.85元，一手兩千股，以昨日高位41.3元計，股價一年累升幅度達98%。意味若去年4月底買入一手坐貨至今，帳面利潤超過4萬元，回報率相當吸引。不過，其現價往績市盈率升至74倍，每手入場費要成8萬幾蚊，近期亦有基金趁高減持，有貨在手當然唔怕繼續坐，跌穿39元止賺；但若冇貨在手，現價再追值博率減，感「畏高」亦正常！



若看好「本地薑」股份，不妨留意同樣破頂的和記電訊香港(00215)，集團早前宣派特別中期股息0.8元，令2018年的每股派息高達0.863元，末期和特別股息將於5月14日除淨，此前可留意有冇機會博財息兼收！

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