股東大會召開前夕　股神爆巴郡買入亞馬遜！

在一年一度巴郡股東大會周末(4日)召開前夕，股神巴菲特接受外媒採訪時透露，旗下投資旗籃巴郡一名「同事」已買入亞馬遜股票，並會在今個月稍後公布的13F文件中呈現。



股神曾大呻「走寶」錯失投資亞馬遜良機。他在去年5月巴郡股東大會上承認，因為固守長久以來的投資原則，當年拒絕投資亞馬遜是個錯誤的決定。而雖然沒有投資亞馬遜，但非常欽佩亞馬遜和創始人貝索斯。「我大約20年前見過他，他很特別，但沒想到他能從賣書發展成這麼大的規模。」



在最新採訪中再度提及錯失亞馬遜時，股神稱「不是我最大的錯誤」，除了亞馬遜之外，他還錯過了很多投資機會。分析人士認為，今次股神所指投資亞馬遜的「同事」，為各自管理130億美元股票投資組合的Todd Combs或Ted Weschler。



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