遊韓注意！韓圜再觸及近兩年半低位

中國及日本這兩個亞洲關鍵金融市場皆因假期休市，令資金流入亞洲其他交易市場。



暫為亞洲今年表現最差貨幣的韓圜，兌每美元最新跌至2017年1月底以來最低，曾低見1,171.75，跌0.51%；韓圜兌港元跌見149.36。



事實上，南韓近期公布的經濟數據令人擔憂，第1季經濟出乎意料收縮，受記憶晶片價格下跌拖累，4月份的出口貨值按年跌2%，連跌5個月，惟跌幅較預期的5.9%溫和，若扣除晶片，整體出口實際錄0.8%升幅，期內進口升2.4%，有別於預期的跌1%，或顯示環球貿易呈復甦。



德意志銀行分析師估計，韓圜最差的情況或未完結。由於市場短期情緒非常糟糕，汽車和造船業低迷、對經濟缺乏信心，料韓圜將持續受壓，直至兌每美元挫至1,200水平為止，屆時，南韓央行或財政部可能會出手撐匯率。



此外，美國聯儲局維持利率不變，華僑銀行分析師預期，在全球風險偏好受到抑制的情況下，亞洲市場將在聯儲局決定下以「稍微謹慎的態度」進行交易。



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