魚缸通：散戶觀望滙控放榜　移情別戀鐵塔

周五公布季績的滙豐控股(00005)不再是「散戶愛股」，散戶已經移情別戀？



致富證券大埔分行經理Gordon話，散戶覺得滙控股價近期窄幅浮沉很悶，要買都只是用來收息，但也不會選擇在近期相對高的股價水平買入。在公布季績前，大家亦傾向觀望。



反而，他指中國鐵塔(00788)已變成「新散戶愛股」，每逢其股價單日下跌2至3%就買，上升就食胡，實行炒格仔，因認為其走勢相對穩定，亦會在10格、8格內波動。中國鐵塔周五早間曾跌至2.13元，下跌0.06元，亦吸引散戶買入。



他續指，散戶收息也有其他選擇，例如買入近期累跌不少的中國移動(00941)，股息率超過4%；又或投機性買入馬鞍山鋼鐵股份(00323)，息率有逾11%。



另外，散戶也喜歡短炒友邦保險(01299)認購證和萬洲國際(00288)賺價。



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