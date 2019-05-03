【專家樓評】李志成：新居屋搶客　居二市場勢降溫

隨着利好因素增加，樓市呈「V形」反彈，買家怕愈遲買，樓價更貴下，爭相入市，刺激私樓二手市場轉旺，連帶未補價公屋及居屋市場亦起哄，出現價量齊升情況。



最近有報道指，首季有多達75個公屋及居屋，在未補價第二市場創下呎價新高，佔期內156個錄得成交的屋苑近一半，可見樓市向好，亦帶動二手資助房屋價格急升。不過，隨着新一期居屋逾4,800伙將於5月推出，屆時或凍結居二市場部分購買力，筆者相信有待該期新居屋揀樓後，向隅客回流居二市場才令交投回穩。



筆者認為，居二市場樓價較私樓低水，正是吸引上車客入市的主要，但已補地價及未補地價的資助房屋業主，其實在承做按揭條款存在分別。例如，已補地價的資助房屋業主，申請按揭的條款與私樓無異，反觀未補地價資助房屋的業主則受《房屋條例》限制，在未獲房屋署批准下，不得將單位按揭作抵押貸款，違例者可被判罰款，甚至監禁。



若未補地價資助房屋的業主急需將有關物業加按套現，必須先向房委會申請，署方會就實際情況酌情處理，靈活度不及已補地價的資助房屋業主。



另外，據聞最近坊間有不少財務公司向未補價資助房屋的業主提供貸款，若業主將未補價單位抵押予財務公司套現，雖然貸款並不是真正按揭，但仍有可能違反房屋條例，業主一樣要留意。



香港置業行政總裁李志成



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