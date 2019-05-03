卡尼「放鷹」︰警惕油價異常　加息步伐可能快於預期　

英國央行貨幣政策委員會(MPC)以9比0維持利率不變、行長卡尼表示，如果英國平穩推進脫歐進程，央行準備以快於市場當前預期的步伐加息；並警告，當前金融市場價格隱含的利率預期，沒有足夠表現央行要傳達的信息。分析指，卡尼的語氣比聯儲局和歐洲央行更偏鷹派。



道明證券表示，央行上調經濟增速預期並暗示加息可能性，表明其正在為2019年稍後加息鋪路。



瑞穗則指，卡尼表現鷹派，但9比0的票數暗示下一次加息仍舊遙遙無期。



荷蘭國際集團亦認為，MPC此次無一人要求加息，考慮到央行謹慎的表態以及英國脫歐風險，種種迹象顯示英國央行不太可能在2019年加息。



安本標準投資管理的投資策略師Luke Bartholomew稱，英國退歐確實暫時將英國央行逼到牆角。但不可否認的是，數據普遍指向不久的將來將加息。如果事態繼續以這個速度發展，相信將開始看到央行內部要求加息的呼聲。



英國央行周四將今年增長預期從2月預測的1.2%上調至1.5%，但第1季度由於企業在英國退歐前增加庫存，英國經濟增長可能會相對強勁，達到0.5%，高於2月預測的0.2%；而當前季度經濟增長可能放緩至0.2%。



至於目前1.9%的通脹率將在2至3年內超過2%的目標，與2月預期大致相同。但卡尼補充，如果不是市場異常地預示油價將在未來幾年下跌，對英國央行的中期通脹預測產生了機械下行效應，通脹超過目標幅度將明顯更高。



卡尼的任期到明年1月就將到期。



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