【專家樓評】黃詠欣：籌首期上車有乜計？

政府收緊按揭成數之下，筆者曾經遇過個案，就算家庭月入超過10萬港元，因為難以儲首期，而買不到心儀物業，唯有每月以3萬多元租住物業。有見市場上有不少類似個案，近期一間金融機構推出了業主私人貸款，協助這類準買家籌集首期購買心儀物業。



此產品專為二手住宅成交及持有香港身份證人士而設，其特點包括：第一，包批貸款，即只要準買家住宅物業取得一按銀行批核信便可批出貸款；第二，最高按揭成數為樓價70%(貸款上限為200萬元)；第三，供款年期為7年；第四，息口月息1%起，視乎按揭成數及供款比率而訂；第五，特快3天批核。



這個計劃除了收入高但首期不足人士適用外，其實例如銀行估價不足、差一點點才能通過壓力測試或曾經做過擔保人按揭成數因而被減1成等等，遇到以上情況都可以考慮選用。



筆者認為，此產品能夠協助準買家解決燃眉之急，免得撻訂收場，當成交後可以申請銀行所提供的業主貸款(通常為薪金10倍，年息約為4%至5%)來清還此貸款。不過，亦要提提大家此貸款息率比銀行高昂，故要注意自己是否有足夠還款能力才好考慮。



利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣



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