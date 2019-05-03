【即市分析】藍籌出口股強得有理

東方產經專欄作者帥哥：憧憬中美兩國或於短期內達成貿易協議，兩隻藍籌出口股今早(3日)逆市表現強勢，創科實業(00669)現升2.5%報59.35元；申洲國際(02313)亦彈高2.4%報107.9元，兩隻股份均逼近上市高位。



創科去年多賺17.4%至5.52億美元，整體毛利率由2017年的36.7%上升至37.2%；而申洲去年純利亦增近21%至45.4億元人民幣，毛利率按年微升0.2個百分點至31.6%，兩間公司業績表現強勁支持股價升勢。



走勢上，創科去年10月底由35元邊展開反彈浪，近日主要在56元樓上高位整固。而申洲近月下試50日線亦重拾升勢。兩間公司基本因素穩健，且現價估值唔算貴，若然困擾市場年多的中美貿易糾紛可於短期內解決，大市氣氛進一步好轉，股價再上一層樓應無難度，不妨吼位跟進。

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