【專家樓評】汪敦敬：三大購買力谷起樓市

三大購買力(即上車、財富效應及中國資金)聚首並不是一件簡單的事，對上一次是1997至98年，98年起香港樓市不斷下跌，直至2003年谷底。之後一段時間樓市處於兩極發展，豪宅的表現較佳，細單位稍遜。



及後金融海嘯並没有帶來跌價的災難，反而貨幣貶值製造資產升災。香港政府在2010年起推辣招管制樓市，在按揭門檻提高下，購買力偏向細單位。



樓市辣招抑壓了換樓，換樓人士想買樓可能需要支付多一倍的首期。直至近期，樓價升幅已多於按揭的收緊，換樓業主已不需要依靠高按揭的配合都可以換到樓。由現在開始，大家要再次面對三大購買力齊現的旺市。



筆者認為，雖然當前樓價指數比去年8月高峰期低2.89%，但部分物業價格只較谷底略高，加上息口維持不變，準買家只要肯做功課，仍有機會找到筍盤，有自住需要應掌握入市時機。



祥益地產總裁汪敦敬



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