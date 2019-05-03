【午市重點睇】圓匯升上111.4　人民幣離岸企6.74

●美匯指數在亞洲市反覆企97.8，圓匯升上111.4；歐元兌美元報1.117；英鎊報1.304。港匯最新處7.844。在岸及離岸人民幣企6.73及6.74。金價回至1,271美元，布油企70.4美元，紐油報61.68美元。道指期貨報升。



●港股表現反覆，恒生指數半日跌6點或0.02%，報29,937點，滙控績前偏軟。https://bit.ly/2UZP7P3

-異動股：收購K-Swiss等品牌，特步曾漲6%。

-渣打回購逾130萬股普通股。

-前海健康更換主席兼行政總裁。

-香港國際建投停牌，多名董事辭任。

-魚缸通：散戶觀望滙控放榜，移情別戀鐵塔。



●【即市分析】

-買一手揸一年贏一個開，邊隻股份咁堅？https://bit.ly/2UY5njM

-港股正醞釀大單邊市？https://bit.ly/2UXN1PY

-【空軍透視】郵儲行沽空突然急增。https://bit.ly/2Wk5uaN



●亞洲股市：韓股中段向下，澳股報升，日股假期休市。https://bit.ly/2Y2Eugo



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續跌至1.48厘；1個月期為1.99厘。



●啟德住宅地截標：暫錄7份標書，嘉華國際、信和置業、長實集團有參與。



●亞投行據報委託銀行首次發行全球美元債，債券期限為5年，將在近期定價發行。



●韓圜兌每美元最新跌至2017年1月底以來最低，曾低見1,171.75，跌0.51%；韓圜兌港元跌見149.36。



●美國第1季度非農生產率增速為4年多來最快，壓低了勞動力成本，並暗示通脹可能保持溫和。



●英國央行卡尼「放鷹」︰警惕油價異常，加息步伐可能快於預期。https://bit.ly/2GRSIdg



●傳華為年底推8K 5G電視，可望有助構建自家消費電子產品生態系統。https://bit.ly/2Y4DZme



●股東大會召開前夕，股神爆巴郡買入亞馬遜！https://bit.ly/2ZTsAqU



●Apple Watch續稱霸智能手錶市場，上季市場份額料35.8%；三星的市場份額約11.1%，按年增7.2%。



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