滙豐首季列帳基準除稅前利潤增30%

滙豐控股(00005)公布2019年首季業績，列帳基準除稅前盈利按年30.66%至62.13億美元(約484.61億港元)，勝於市場預期中位數期55.84億美元，宣布派發第一次股息每股普通股0.1美元。



若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，經調整除稅前盈利按年升9.48%至63.5億美元；首季純利按年增33.95%至41.34億美元。集團表示，將於年中時公布2019年的股份回購決定，中和以股代息的影響。



集團行政總裁范寧表示，列帳基準除稅後利潤顯著上升，主要受惠零售銀行及財富管理業務和工商金融業務的收入強勁增長，以及重大項目的有利變動。



反映股東投資回報的有形股本回報率(ROTE)按年增2.2個百分點至10.6%，較2020年前達11%水平之集團目標差0.4個百分點。普通股權一級資本比率(CET1)上升0.3個百分點至14.3%，集團維持14%以上的目標，反映資本充足及財務穩健。



至於利息收入表現，由於資金成本上漲，尤其是來自亞洲的客戶帳項成本增加，滙控淨利息收益率為1.59%，按年跌0.08個百分點；淨利息收益為74.68億美元，按年微升0.16%。



范寧認為，環球經濟更趨不明朗，是次業績表現理想，未來將繼續專注執行集團早前定出多項的策略，並會對環球經濟所呈現的風險保持警惕。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

