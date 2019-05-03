滙豐季績：黃偉豪料股價追落後　短期睇73元

滙豐控股(00005)2019年首季列帳基準除稅前利潤62.13億美元(約484.61億港元)，按年增30.66%，勝市場預期。



中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，今次滙控業績有3個亮點。一是列帳基準除稅前利潤較市場預期高；二是集團近年剝離非核心資產，首季列帳基準收入增加5%，經調整收入上升9%，較去年全年及第4季快，反映收入來源沒有想像中差；三是集團經調整收入增長率與支出增長率之差重返正數，達6%，較市場預期理想。



他指這3項關鍵指標理想，配合集團年中時將公布今年股份回購決定，對股價短期有較大正面支持。滙控股價年內相比騰訊控股(00700)及友邦保險(01299)等藍籌大為跑輸，趁着今次業績對辦，兼股息率吸引，有機會短期追落後，升穿70元，初步短期目標上試73元。



惟他建議未持貨的投資者，當股份周五下午裂口上升後，短線部署者或可考慮，但若想中長線收息，宜待這輪升浪後才再考慮。他對集團前景比較中性，因集團早前已試過業績一季好一季壞，還需要多看幾個季度才能定斷集團前景是否全面向好。



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