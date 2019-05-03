樓價UPDATES：市區優質大單位受捧

市區優質大單位受捧，大角咀帝峯．皇殿逾1,400方呎的四房大宅，以4,350萬港元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●跑馬地禮頓山1座地下連平台單位，實用面積1,087方呎，三房間隔。原叫價5,500萬元連一車位放售，經議價後大減350萬元或約6.4%，最終以5,150萬元易手，實用呎價47,378元。



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九龍區

●尖沙咀名鑄中層K室，實用面積816方呎，一房間隔，以2,050萬元售出，實用呎價25,123元。



●紅磡都會軒2座高層22室，實用面積471方呎，兩房間隔，議價後以1,020萬元成交，實用呎價21,656元。



●大角咀帝峯．皇殿1座中層A室，實用面積1,424方呎，四房間隔，成交價4,350萬元，實用呎價30,548元。



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新界區

●荃灣麗城花園2期8座高層H室，實用面積668方呎，三房間隔，原以約900萬元放售，近日微減約2萬元或不足1%，終以898萬元沽出，實用呎價13,443元。



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