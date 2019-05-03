【瑞銀推介】資金流入萬洲及小米CALL輪

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：A股休巿期間，港股暫時處於29,500至29,900點的橫行區整固，資金炒股不炒巿追逐其它投資機會。



近期巿場焦點之一為豬肉價格，肉價近來面對較大的上升壓力，內地農業農村部表示今年後期生豬供應緊張，第4季度的豬價有機會突破2016年的歷史高位。加上憧憬中美貿易談判有機會下周達成共識，中國會更多進口美國豬肉，萬洲國際可直接受惠，其股價今年以來顯著上升，4月份更曾見過9.95港元的歷史高位，挑戰近10元關口。



根據瑞銀的資金流顯示，資金持續流入萬洲CALL輪，如投資者看好該股，可留意(19711)，行使價8.89元，2019年11月到期，有效槓桿約4倍。



另外，小米集團周四(2日)發通告澄清第1季手機出貨量持平，而且巿場份額上升，帶動股價反彈2%，再次上試12元的水平，吸引資金追入輕微價外CALL(29107)，如投資者看好該股，可跟進相關CALL輪29107，行使價12.52元，2019年9月到期，有效槓桿約5.7倍。



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