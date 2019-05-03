【專家樓評】劉嘉輝：二手樓何解價升量跌？

剛過去的4月份，一、二手樓市表現相當不俗。據《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，4月份一手新盤成交量錄約2,000宗，惟有關數字較3月份有所回落，較3月份約2,800宗，減少約3成。



主要因為2月及3月份一手市場表現相當理想，尤其3月份單月錄約2,800宗成交，屬於相當高水平，故4月份回落至2,000宗亦屬正常水平。



至於二手市場方面，4月份二手成交量料錄約4,500宗，同樣按月錄得跌幅，較3月份5,400宗下跌約17%，反映無論一手私樓抑或二手住宅成交量均按月有所回落。



筆者認為，主要由於近期樓價錄得明顯升幅，據政府數據顯示，3月份樓價上升近3%，升勢顯著；與此同時，早前市場平價盤源被市場吸納，故預期未來二手市場成交量會出現放緩；至於樓價方面，預期4月份樓價將持續向上，料二手樓價平均升幅約2%。



美聯物業首席分析師劉嘉輝



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