【高盛推介】騰訊回吐　低吸留意熱門條款購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(5月2日)反彈重上390港元水平，收市升約0.9%。惟周五(5月3日)早段則跟隨大市下跌，早上低開約1.1%後跌幅擴大。



該股將於本月15日公布今年首季業績，有券商預期手遊收入將可按年升3%。及線上廣告可按年升34%，主因為首季的廣告加載上升。該行給予「跑贏大市」投資評級，目標價435港元。



觀察個股認股證資金流向，可見近期認購證出現日買日賣的情況，但以過去5個交易日計，則共錄得約3,170萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。另一方面，近期牛證情況相若，當中周二(4月30日)錄得約650萬元資金流入，周四則錄得約650萬元資金流出。而近日熊證則獲資金傾向沽出。



就騰訊周五早段回吐，投資者可考慮趁低吸納認購證。此外近日市場關注行使價在426元附近，即價外幅度約10%，9月份到期的產品。投資者可留意當中槓桿較突出的購證(12135)，行使價426.28元，2019年9月23日到期，實際槓桿9.3倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



貼價的選擇則可留意價外幅度約4%，年期約4個月的購證(25364)，行使價400.6元，2019年8月23日到期，實際槓桿9.3倍，貼價、行使價385至420元間、中年期產品中，槓桿最高之一。



投資者如計劃部署牛證，現階段可留意牛證(58671)，收回價376.18元，行使價374.18元，換股比率100，槓桿比率28.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



以及可留意收回價稍遠一點的牛證(64563)，收回價374.18元，行使價372.18元，換股比率100，槓桿比率24.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



相反，投資者如計劃部署熊證，可留意周五新上市的熊證(59093)，收回價394.88元，行使價396.88元，換股比率100，槓桿比率29.7倍，新上市、兼相近收回價熊證中槓桿最高。



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