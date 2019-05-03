東亞銀行股東會︰小股東齊「轟」管理層表現

東亞銀行(00023)周五(3日)舉行股東大會，大量小股東現身會場，對該行去年業績表現作質詢。據東網記者實地訪問，小股東們齊「轟」該行表現。



小股東鄭生透露，大會上好多股東對該行表現大表不滿。有質疑為何100周年冇著數贈予股東？點解去年派息按年倒退？點解股價一味跌？大股東是否想搞殘股價、再作私有化自肥？



問及管理層在會上有否作出任何承諾？鄭生指根本「冇實質嘢」。



持有東亞銀行股票20年的老股東葉女士大呻該行表現差之餘，投訴100周年計埋特別息仲少過前一年。她指，管理層表現「始終都係差啲」，又擔心虛擬銀行發展會影響東亞業務。對於股價表現，她更言「直情失望」，並寄望東亞「被人收購」。



股東李先生亦批東亞業績好差、派息不理想、管理層太保守。他持有東亞股票5年，當年以31港元入市，但今日回落至25元水平，而家無奈「唯有坐艇」。



此外，股東黃先生亦對股價失望，不過揸得數千股，所以「由得佢」。



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