【瑞通推介】友邦鐵塔輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者消化美國聯儲局議息結果，並等候周五(3日)出爐的美國非農就業數據。道指隔晚收報26,307點，跌122點或0.5%。



恒指周四(2日)升245點或0.8%，收報29,944點，周五早段曾回吐約200點，一度重回29,800點之下。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾4,900萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.2億元，反映較多投資者預期短線調整將至。周四其牛證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點，而熊證街貨重貨區為收回價30,300至30,399點。



內地加大金融開放，擬推出12條對外開放政策，包括允許境外金融機構入股在華外資保險公司，或投資設立保險類機構等。投資者憧憬友邦保險可成為內地加快開放保險業務的主要受惠者。股份周四急漲3.3元或4.13%，突破83元。周五早段曾創84元的上市新高，其後隨市略回，大致於83元附近爭持。周四分別有198萬和49萬元淨流出其好倉和淡倉。



中國鐵塔周四輾轉向上，盤中高位曾收復2.2元，收報2.19元，升3.3%，升破10天線。股份周五早段跌近2%，於10天線水平爭持。周四有逾640萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄3萬元淨流出。



香港交易所將於下周三(8日)公布今年首季業績，股份近日徐徐回落，假期前接連失守10天、20天和50天線，周四則受港股揚升帶動，曾升逾3%至278.8元，收復多條平均線。股份周五早段變動不大，於275元附近爭持。其好倉周四錄97萬元淨流入，淡倉同日則有逾330萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

友邦輕微價外、中短期購證(27947)，行使價84.88元，2019年9月到期，實際槓桿10倍。輕微價外、中短期沽證(29702)，行使價74元，2019年10月到期，實際槓桿8.5倍。



鐵塔輕微價外、中短期購證(17375)，行使價2.41元，2019年10月到期，實際槓桿5倍。



滙豐控股輕微價外、中短期購證(28471)，行使價72.9元，2019年8月到期，實際槓桿17.5倍。輕微價外、中短期沽證(28318)，行使價60.88元，2019年9月到期，實際槓桿12.4倍。



恒生銀行貼價、中短期購證(16870)，行使價208.8元，2019年9月到期，實際槓桿8.3倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(64102)，收回價29,210點，槓桿比率54倍。熊證(69803)，收回價30,290點，槓桿比率30.3倍。



騰訊牛證(62454)，收回價375.2元，槓桿比率25.7倍。熊證(59780)，收回價402.9元，槓桿比率18.4倍。



友邦牛證(58835)，收回價78.1元，槓桿比率14.3倍。熊證(67446)，收回價89.9元，槓桿比率9.2倍。



港交所牛證(68348)，收回價257.9元，槓桿比率14倍。熊證(60390)，收回價287.9元，槓桿比率17.3倍。



吉利汽車牛證(66391)，收回價14.2元，槓桿比率9倍。熊證(58842)，收回價17.98元，槓桿比率4.1倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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