【高盛推介】跟進高槓桿恒指牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周四(5月2日)高開低走升245點，但仍未能重上30,000點關口。周五(5月3日)早段則跟隨外圍下跌，最低見29,678點後跌幅逐漸收窄，午後反彈倒升，現時更突破30,000點關口。



觀察周四恒指牛熊證資金流向，可見資金再度轉向，當中牛證錄得約4,250萬元資金流出。而熊證則錄得高達1.03億元資金流入。認股證方面，亦見資金轉向，認沽證於周二(4月30日)錄得約1,490萬元資金流出，周四錄得約2,580萬元資金流入。



觀察市場上的牛證，可見現時最貼價的該批產品收回價為29,668點，與現價有約350點差距。投資者如計劃部署，可留意當中的恒指牛證(58921)，收回價29,668點，行使價29,568點，換股比率10,000，槓桿比率81.2倍，市場上最貼價兼槓桿最高牛證。



以及可留意收回價稍遠一點的牛證(58562)，收回價29,468點，行使價29,368點，換股比率10,000，槓桿比率60.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



投資者如計劃部署熊證，貼價的選擇可留意恒指熊證(57142)，收回價30,238點，行使價30,338點，換股比率10,000，槓桿比率77.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。



以及可留意收回價稍遠，在30,400至30,500點附近的熊證(58267)及熊證(59271)。熊證58267，收回價30,388點，行使價30,488點，換股比率10,000，槓桿比率51.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。熊證59271，收回價30,488點，行使價30,588點，換股比率10,000，槓桿比率43.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。



投資者如計劃部署認沽證，可留意價外幅度約3%，年期約5個月的沽證(12311)，行使價29,148點，2019年9月27日到期，實際槓桿11.5倍，行使價29,000點以上產品中，中年期兼槓桿最高。



此外，現時市場上的貼價認沽證選擇仍然不多。投資者可留意當中價外幅度約1.9%，年期約5個月的沽證(16281)，行使價29,458點，2019年9月27日到期，實際槓桿11.3倍，市場上少數貼價認沽證。



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