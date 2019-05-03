樓價UPDATES︰美孚破悶局　連租約戶659萬易主

市場需求未減，藍籌屋苑相繼「開齋」，荔枝角美孚新邨錄5月首宗成交，一房單位連租約售659萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌康怡花園Q座低層9室，實用面積616方呎，三房間隔，望街景，以1,088萬元易手，實用呎價17,662元。



●薄扶林貝沙灣2期5座低層B室，實用面積約1,376方呎，套三房連工人套間隔，望海景，日前以4,130萬元易手，實用呎價約30,015元。



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九龍區



●荔枝角美孚新邨錄本月首宗買賣，單位為4期百老滙街117號高層A室，實用面積437方呎，一房間隔，望市景，連租約以659萬元成交，實用呎價15,080元。



●茶果嶺麗港城錄5月份第一宗成交，為29座中層D室，實用面積687方呎，套三房房間隔，議價後以990萬元易手，實用呎價14,410元，原業主於2014年8月以560萬元買入，持貨即將5年，帳面獲利430萬元，期內升值77%。



●紅磡半島豪庭4座低層A室，實用面積約920方呎，三房連一套房及工人套間隔，以1,830萬元完成交易，實用呎價約19,891元。



●長沙灣宇晴軒2座中層B室兩房單位，實用面積約441方呎，以約19,500元放租1個月，外區客睇樓一次，議價後減價1,500元，即以18,000元租入，實用呎租約40.8元。



●西南九龍君滙港3座高層D室，兩房間隔，望海景，實用面積約478方呎，以約22,000元放租1星期，議價後以21,000元租出，實用呎租約43.9元。



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新界區



●大圍金獅花園1期B座中層1室，實用面積363方呎，兩房間隔，議價後以584萬元易手，實用呎價16,088元。



●馬鞍山居屋錦禧苑C座中層1室，兩房間隔，議價後以已補價自由市場價586萬元易手，實用面積401方呎，呎價14,613元，創同類單位新高。



●元朗好景洋樓低層單位，實用面積約310方呎，兩房間隔，連1,300方呎平台，以438萬元成交，實用呎價約14,129元。



●葵涌寶星中心D座高層3室，兩房間隔，實用面積327方呎，以480萬元易手，實用呎價14,679元，買家為同區上車客，睇樓一段時間，放盤有租客自住，未能睇樓，但因屋苑少有放盤，感未來樓價會繼續上揚，拍板購入。



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