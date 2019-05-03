土地註冊處：4月樓宇買賣合約總值按月升64%

土地註冊處公布，4月份送交土地註冊處註冊的所有種類樓宇買賣合約共9,911份，按月升54.2%，按年升13.4%。



以12個月移動平均數計算，4月份的樓宇買賣合約數字為6,357份，按月升1.5%，按年跌11.5%。



4月份的樓宇買賣合約總值869億港元，按月升64.5%，按年升11.6%。



上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔7,822份，按月升49.5%，按年升17.7%。



至於4月份的住宅樓宇買賣合約總值701億元，按月升52.8%，按年升13.4%。



期內，市民查冊的次數共444,632次，按月跌4.6%，按年升0.1%。



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