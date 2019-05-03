規劃申請：粉嶺商住地申建496個住宅單位

粉嶺一幅佔地約98,185方呎商住用地，位於天平山村以北，業主向城市規劃委員會提出作商住發展，提供496個單位。



相關文件顯示，上述地盤擬議地積比率4.208倍，計劃興建兩幢分層樓宇，總樓面約413,177方呎，當中住宅部分佔256,851方呎，戶型以中小型為主，面積少於431方呎細單位佔154伙，面積431至753方呎則佔268伙。



申請人以土木工程拓展署早前就粉嶺北新發展區，提出放寬區內住宅發展的密度及高度為理據，以支持是次擬議方案。而據目前分區大綱圖限制，上述地盤地積比率上限為0.87倍。



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