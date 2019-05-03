【即市分析】半導體股可短炒一轉

東方產經專欄作者股博士：大市表現反覆，恒指即市曾跌266點低見29,678點，惟現時倒升並收復3萬大關，表現尚算硬淨。部分半導體股逆市有追捧，華虹半導體(01347)彈高6.8%報19.64元；中芯國際(00981)更升7.1%報9.12元，ASM太平洋(00522)亦有1.5%升幅，值得望多兩眼。



華虹將於下周四公布業績，截至去年12月底止第四季度純利為4,897萬美元，按年升18%，期內銷售收入2.49億美元，按年升14.8%，再創新高。而中芯亦將於下周三派成績表，截至去年底止第四季純利錄得2,652萬美元，較去年同期倒退44%，而去年全年營業額則按年增長8.3%創新高。



兩間半導體公司去年度業績表現不俗，吸引資金在首季業績前追入。部署方面，華虹最近兩個月主要在17.5至20.5元之間上落，短線若能上穿20.5元阻力，後市有望再展升勢，下一阻力在22元，18元支持不宜有失。至於中芯今早成功升穿2月至今橫行區間阻力8.7元水平，走勢初現突破，短線回吐若能守穩250日線約8.4元支持，目標可上移至10元關，不妨於績前短炒一轉。

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