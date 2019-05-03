規劃申請：恒地等鰂魚涌舊樓擬重建甲級商廈

恒基地產(00012)等的鰂魚涌濱海街16至94號，及英皇道983至987A號舊樓重建項目，向城市規劃委員會申請發展甲級商業大廈。



上述地盤面積約43,882方呎，計劃以15倍地積比率，興建兩幢32層高商業大樓，包括7層地庫，總樓面658,236方呎。當中21層作寫字樓用途，相關面積佔約592,036方呎，餘下約66,200方呎為零售面積。



資料顯示，發展商去年已就濱海街48至94號，向該會申請作商業發展，是次連同瑞士樓的部分一併再提規劃申請。



而該財團去年亦已向土地審裁處，就整個地盤入稟申請強制拍賣，當時物業估值逾26.58億港元。



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