【fb直播】北水回歸有望撐起恒指？

美股連跌兩個交易日，港股周五(3日)應聲向下，最多跌逾200點，重磅藍籌滙豐控股(00005)業績一出即刻撐起恒指！下周北水回歸，港股有望突破？



滙豐首季多賺近31%好過市場預期，同系恒生(00011)連續3年加派息，中期息派1.4元，兩隻股價愈升愈有，邊隻可以睇高一線？



友邦(01299)繼續破頂！股份下周公布業績，大行率先唱好，目標價睇到96蚊，不過友邦績後往往跌多過升，有貨先食胡提防「見光死」？



有傳中美最快下周達成貿易協議，創科實業(00669)、敏華(01999)炒上！趁勢部署夠值博？



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