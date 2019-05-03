【市後重點睇】美匯再逼98關 道期靠穩
美匯指數續升上97.9水平，圓匯回至111.5；港匯徘徊7.844。離岸人民幣續企6.74。金價企1,271美元，布油守70.4美元，紐油企61.6美元水平。道指期貨升30點。
●市後關注點
16:30 英國4月Markit/CIPS服務業PMI
17:00 歐元區3月PPI年率
20:30 美國4月非農就業職位人數變動
20:30 美國4月失業率
22:00 美國ISM非製造業指數
●港股收市報30,081點，升137點或0.46%；國企指數報11575.05點，升18.33點或0.16%。成交667.17億元。
https://bit.ly/2UZP7P3
●滙豐首季純利增近34%，將於年中時公布2019年的股份回購決定。
https://bit.ly/2GZxFWi
-李偉傑料回購股份機會「五五波」。
-邵偉信料全年Jaws比率保持正數。
-植耀輝指有驚喜，成本控制得宜。
●亞洲股市：韓股收跌16點，三星回落近1%。
https://bit.ly/2Y2Eugo
●歐洲股市三大指數靠穩，滙控倫敦續漲2%。
https://bit.ly/2LltMAk
●英國央行副行長布羅德本特︰尚未決定是否申請接任英國央行行長卡尼的職位；預計加息將是漸進而且有限。
●據外媒：亞洲開發銀行考慮提高對中國的貸款利率。
●【大行報告】
-德銀料港交所首季純利24億元。
-大和上調騰訊目標價
●【股民熱話】同一隻「雞」，點解內地可賣貴香港幾成？
https://bit.ly/2LjzVgk
●【即市分析】半導體股可短炒一轉。
https://bit.ly/2JcbDC5
●【股匯攻略】美國科網股邊隻買得過？
https://bit.ly/2YaejET
●新股專輯：信義能源捲土重來，集資額擴至50億。
https://bit.ly/2URu01u
●二手樓價指數連升近3個月。https://bit.ly/2DOvUdz
●恒地等鰂魚涌舊樓重建項目向城規會申請發展甲級商廈。
●【貴絕沙田】居屋愉翠苑三房單位未補價748萬賣出。
https://bit.ly/2PJEOhp
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：
新盤置啱睇
https://hk.on.cc/fea/newflat/
二手置啱Feel
https://hk.on.cc/fea/usedflat/