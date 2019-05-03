【市後重點睇】美匯再逼98關　道期靠穩

美匯指數續升上97.9水平，圓匯回至111.5；港匯徘徊7.844。離岸人民幣續企6.74。金價企1,271美元，布油守70.4美元，紐油企61.6美元水平。道指期貨升30點。



●市後關注點

16:30 英國4月Markit/CIPS服務業PMI

17:00 歐元區3月PPI年率

20:30 美國4月非農就業職位人數變動

20:30 美國4月失業率

22:00 美國ISM非製造業指數



●港股收市報30,081點，升137點或0.46%；國企指數報11575.05點，升18.33點或0.16%。成交667.17億元。

https://bit.ly/2UZP7P3



●滙豐首季純利增近34%，將於年中時公布2019年的股份回購決定。

https://bit.ly/2GZxFWi



-李偉傑料回購股份機會「五五波」。

-邵偉信料全年Jaws比率保持正數。

-植耀輝指有驚喜，成本控制得宜。



●亞洲股市：韓股收跌16點，三星回落近1%。

https://bit.ly/2Y2Eugo



●歐洲股市三大指數靠穩，滙控倫敦續漲2%。

https://bit.ly/2LltMAk



●英國央行副行長布羅德本特︰尚未決定是否申請接任英國央行行長卡尼的職位；預計加息將是漸進而且有限。



●據外媒：亞洲開發銀行考慮提高對中國的貸款利率。



●【大行報告】

-德銀料港交所首季純利24億元。

-大和上調騰訊目標價



●【股民熱話】同一隻「雞」，點解內地可賣貴香港幾成？

https://bit.ly/2LjzVgk



●【即市分析】半導體股可短炒一轉。

https://bit.ly/2JcbDC5



●【股匯攻略】美國科網股邊隻買得過？

https://bit.ly/2YaejET



●新股專輯：信義能源捲土重來，集資額擴至50億。

https://bit.ly/2URu01u



●二手樓價指數連升近3個月。https://bit.ly/2DOvUdz



●恒地等鰂魚涌舊樓重建項目向城規會申請發展甲級商廈。



●【貴絕沙田】居屋愉翠苑三房單位未補價748萬賣出。

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