MONTARA累錄逾1.8萬個認購登記　超購35倍

大型新盤盡吸樓市購買力。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城MONTARA，今午(5月3日)截止接受認購共錄逾1.8萬個登記，已創下公司開盤最多收票等多項紀錄，超額認購逾35倍，明日開售500伙料可沽清。資料顯示，該盤亦成逾20個月以來新盤票王。



他指出，入票人士中不少為有意大手認購2至4伙的大手客，共佔逾400個登記。今日將會公布抽籤結果，明日早上9時起開盤，整批單位折實平均呎價14,704港元，市值約39.45億元，大手時段最多可售200伙。



同系區內MONTEREY剛沽出最後1座洋房，為Villa 12號屋，呎價3.3萬元，成交價6,613.2萬元。項目22座洋房已沽清，套現近12億元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/