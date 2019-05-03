【專家樓評】張翹楚：拆解公居屋爆升之謎

按市價52折出售的長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑和東涌裕泰苑三個居屋屋苑已售出超過九成，當中有23.6萬個白表申請者爭約4,000個單位，中標率低於1.7%，而單身白表申請者的中標率更低至0.27%。



其實自2014年恢復推售居屋，反應一直十分理想，即使私宅由2015年第三季至2016年第一季連跌6個月，累計跌幅達11.3%，但於2016年推售的大圍嘉順苑與屏山的屏欣苑的2,600個單位，依然獲得13.5倍的超額認購，反映居屋需求殷切。



當「白居二」由2013年的首輪申請到2017正式宣布恒常化，居屋的搶購潮已由一手市場蔓延至二手市場。



居屋二手市場其實比私人市場的買家覆蓋面更廣，自1997年起，居屋二手市場已在未補地價的情況下開放予公屋租戶與綠表申請者，及後又開放於白表申請者。



當然，在現時5年禁售期或將來擬修訂的10年禁售期後，補完地價更可以在自由市場交易，一個物業的價值在於其面對的可購買群眾，若然潛在買家群愈大，其價值也愈容易搶高。



眼見部分二手居屋未補價實用呎價超過12,000港元，即使是以往的3成折讓，補完地價的市價已超過17,000元一呎，縱然買家是按未補地價的金額入市，但當換算為補完地價的金額，一個500多呎的單位都要賣接近900萬元，實在令人懷疑日後獲利的空間。



其實，現在房委提供居屋的按揭保證是30年為限，但有銀行及財務公司願意超額提供按揭，即樓齡5年過外，依然提供25年還款期的9成按揭，為壓抑居屋不理性升勢，確實有需要檢討及修訂居屋的按揭上限。



泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚



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