【又唔掂】香港3月零售銷貨值按年跌0.2%　遠遜預期

統計處公布最新零售業銷貨額數字。2019年3月香港零售業總銷貨價值臨時估計為397億港元，按年跌0.2%，差過預期升2.5%。同月銷貨量按年跌0.8%。



2019年首季合計，零售業總銷貨價值按年下跌1.2%；銷貨量下跌1.6%。



按零售商主要類別銷貨價值臨時估計由高至低分析，2019年3月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年下跌2.6%。其次為服裝下跌2.3%；電器及其他未分類耐用消費品下跌15.6%；書報、文具及禮品下跌2.5%；以及眼鏡店下跌5.7%。



政府發言人表示，零售業銷售在3月份以及第1季整體均按年輕微下跌，反映在外圍不確定因素影響下消費情緒審慎。不過，3月份的跌幅較1月及2月份合計的跌幅有所收窄，展望未來，零售業短期應會繼續受外圍不確定因素影響。

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