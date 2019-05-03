【專家分析】聯儲局搞「美式降準」有何意義？

早前外界盛傳，中國人民銀行4月計劃再度「放水」，擬再下調銀行存款準備金比率，即所謂「降準」，但有關傳聞其後遭當局嚴詞否認。儘管人行無意降準，但在太平洋另一端的美國聯儲局，卻在本周議息會議後決定推行「美式降準」來放水，惟減的不是存款準備金，而是超額準備金利率(IOER)。這次亦是2009年以來，美國第一次下調超額準備金利率。



【1、究竟咩係超額準備金利率？】

華僑銀行經濟師謝棟銘解釋，聯儲局在2008年金融海嘯後大幅向市場「泵水」，部分沒有參與實體經濟的資金開始堆積在聯儲局，成為不斷增加的準備金，而該局為這些準備金支付的利率後，就叫做IOER。



【2、調整IOER有咩用？】

聯儲局議息決定的聯邦基金利率，現時是2.25至2.5厘區間，當局的目標就是引導市場上的利率在這個區間之內，其最大的武器就是IOER。



如果IOER比聯邦基金利率高，投資者就可以在市場上，用聯邦基金利率的成本借入資金，並存放在聯儲局賺取較高的IOER，套息獲利。



反之，如果IOER低於聯邦基金利率，銀行就會將存放在聯儲局的超額準備金拆出，令市場上的貸款利率下降。



【3、點解今次聯儲局要減IOER？】

謝棟銘表示，近期美元的隔夜利率已升到2.45厘，接近聯邦基金利率上限的2.5厘，所以聯儲局擔心不夠力度控制市場利率，故決定下調IOER，最大的目的就是引導市場利率重返聯邦基金利率2.25至2.5厘的中間位，所以行動並沒有政策方向意圖，即不是計劃扭轉整個加息周期，亦沒有減息意圖。



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