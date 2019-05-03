【中環剝花生】貨幣政策難捉摸　全球經濟有排捱？

香港首季GDP僅增長0.5%，為10年新低，而3月份零售數據亦遠差過預期；係受短期中美貿易戰影響、抑或長期基本因素真係轉差？一眾小市民應否擔心？



宏觀咁睇，經濟火車頭中國、美國亦似乎力有不逮。前者「十個煲九個蓋」、後者雖唱淡減息機會，但加息步伐似已暫停，預示全球經濟動力放慢，貨幣政策亦難力挽狂瀾？



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