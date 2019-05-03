【深度解構】震散股樓！中國人口危機恐2023年殺到

股市及樓市前景真的無限好？如果中國人口危機真的提早來臨，相信會嚴重影響經濟競爭力，資產價格也難以大升。



外國傳媒報道，網上數據公司Global Demographics與數據分析公司Complete Intelligence聯合發表最新研究報告預警，中國人口很可能在2023年(即4年內)就會達到頂峰，較中國官方預計的2029年提早足足6年。



Complete Intelligence創辦人兼行政總裁Tony Nash說：「我們見到的是人口增長下跌速度非常非常快！雖然目前有估計是10年後人口增長才見頂，但我們看到的事實是不會太久。」



報告指出，導致中國出生率下跌的原因是出現了「孕婦懸崖」，即適齡而又願意生育的產婦數量下跌。若以15至49歲能生育的婦女為基準，2018年約有3.46億人，它們誕下1,520萬名新生嬰兒；惟研究預測，到了在2023年，能生育的婦女將減至3.18億人，按推算，新生嬰兒的總數也會降至1,330萬。



其實，中國政府早就明白問題所在，在2013年底開始放寬「一孩政策」，惟成效不大。報告指出，這證明了中國的母親們根本就沒有意欲再生，即家庭對孩子的需求沒有被「一孩政策」抑壓，不少夫婦們早就不想有多名小孩。



事實上，數據顯示，自中國放寬「一孩政策」，容許家庭有兩名小孩後，新生嬰兒並沒有顯著增加。在2015年，每1,000名女性當中，就有45.6名嬰孩，2016年則是49.9名，當年正值中國政府全面放寬每個家庭能擁有兩名小孩。不過，政策帶來的刺激作用十分短暫，在2018年，每1,000名女性當中，只有43.9名嬰孩，明顯低於2015及2016年，總出生率更按年大跌12%。



Global Demographics創辦人Clint Laurent指出，中國雖然成功地穩住了總人口，但放鬆「一孩政策」的時機遲了！目前已出現適齡產婦短缺的問題。



Nash更指出，中國政府目前已無計可施，除非每名適齡女子很想要更多小孩，但隨着中國變得富裕，她們不太願意。



【對經濟影響大】

報告指出，中國經濟過去數十年能高速增長，「人口紅利」是關鍵之一，如果年輕人口持續減少，勢必對經濟構成負面影響。Nash指出，嬰兒及兒童產品將首當其衝，企業將會「打爭取市場份額的仗」，而不再是「蛋糕愈做愈大」，意味着競爭將愈來愈激烈。



Nash警告，中國市場與美國有明顯不同，美國擁有巨大的「千禧一代」市場，而中國在二次大戰後有一次極大的嬰兒潮，但之後「一孩政策」使人口出現「空洞」，令市場規模確實繼續下滑。



因此，報告指出，學前市場，例如玩具及日間照顧將受到重大影響，公立及私營學校在未來都會受學生人數減少影響，之後就是消費市場，因成家立室的人數顯著減少，年輕一輩會成為與父母共住的「依賴一群」，該比例按推算，將在2023年之後持續。



報告又預期，除了中國，在2023年後，整個北亞，包括南韓、日本、台灣，都會面對人口見頂。更重要的是，北亞佔據着全球約35%工業生產，如果該比例持續，相信必須要自動化才能解決人手短缺問題。



再者，中國缺乏勞動力「新兵」，勞工成本將很難與全球競爭，相信絕大部分低端工種將搬遷到孟加拉和越南等，貧富懸殊亦是重大挑戰。

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